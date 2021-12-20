Şanlıurfa'da, Bizans dönemi dini kitap ele geçirildi



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE´den yasa dışı olarak Türkiye´ye getirilen Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Suriye´den getirilen tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Alıcı gibi, satışın yapıldığı adrese giden ekipler, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 sayfalık dini yazılar ve semboller bulunan kitap ile deri üzerine işlemeli dini yazılar ve insan figürü bulunan eser ele geçirildi. Piyasa değerinin 2 milyon dolar olduğu değerlendirilen tarihi eserlere el koyan jandarma, Suriye uyruklu T.E.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-12-20 14:24:31



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