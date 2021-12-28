Şanlıurfa’da bin 250 kırsal mahalle ile 3 bin yerleşim yerine hizmet verildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ve kırsal alanda faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürerek kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını iyileştiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında da kırsaldaki hizmetlerine ara vermeden devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde kent merkezinde ve kırsalda çalışmalarına devam eden ekipler, ilçelerde belirlenen programlar dahilinde hem hizmet ağını genişletti hem de yol kalitesini artırdı. 170 araç ve 400 personelle, 13 ilçe, bin 250 kırsal mahalle ile 3 bin yerleşim yerine hizmet götürmek için mesai harcayan ekipler, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yazın tozdan kışın ise çamurdan etkilenmemeleri için yolları sathi asfaltla buluşturdu. 2021 yılında 3 bin kilometre stabilize yol yapım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bin 43 kilometre sathi kaplama, 2 bin 850 kilometre stabilize bakım ve onarım hizmetinde bulundu. Kırsal mahalle yollarını 195 bin ton asfalt bakım ve onarım çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturan ekipler, mahalle sakinlerinin de takdirini kazandı. Tam otomasyonlu olarak Şanlıurfa’ya kazandırılan beton santralinde kendi öz kaynaklarıyla saatte 90 metreküp ürettiği betonu kırsal mahallelerin yollarını daha konforlu olması için yollara seren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda uzun ömürlü çelik hasırla güçlendirilen beton yol ağını 105 kilometreye çıkardı. Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve diğer illere de örnek teşkil eden “Muhtar bilgi sistemi” ile kırsal mahalle muhtarlarından gelen talepler anında çözüme kavuşurken sistem sayesinde hizmetlerin ivedi olarak halka ulaşması da sağlanmış oldu.

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