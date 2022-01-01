Siverek'te yeni yıla yine silahla havaya ateş ederek girdiler

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, 2022 yılına giriş yine silahla havaya ateş ederek kutlandı.

İlçede saatler 00.00 gösterdiğinde her yıl uygulanan yeni yıl kutlamasını değiştirmeyen vatandaşlar evlerin balkon ve çatılarından dakikalarca havaya ateş ederek kutlama yaptı. Yoğun silah sesinin duyulduğu ilçedeki yeni yıl kutlamalarında yaralanan olmadı. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2022-01-01 00:23:19



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