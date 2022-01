Kent temizliğine kliple farkındalık

Şanlıurfa’nın kalbi konumunda ve en kalabalık ilçesi olan Haliliye’de, çevre ve temizlik konusuna farkındalık oluşturmak amacıyla, bir temizlik işçisinin günlüğünü yansıtan klip yayımlandı. Her caddede, her sokakta ve her adımda alın terleri olan temizlik işçilerinin gün boyu verdikleri emeği anlatan duygu yüklü klip, büyük beğeni topladı.

İçinde bulunduğumuz soğuk kış günlerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent temizliği için işe koyulan temizlik işçisi, mizansenden uzak klibinde emeğin simgesi olan nasırlaşmış elleriyle, gün aydınlanmadan göreve başlıyor.

Çok ağır bir işi olmasına rağmen, bundan yakınmak yerine “işimiz biraz zor” diyecek kadar mütevazi olan temizlik işçisi, sözlerini “Gün doğmadan çalışıyoruz karanlıkta” diye sürdürüyor.

Emektar işçi en büyük mutluluğunu ise “sokakları temiz görmek” olarak tanımlıyor. “Kentin kağıdını, poşetini, izmaritini toplamaya çalışıyoruz” diyen temizlik işçisi, Haliliye’nin öneminin de bilincinde. “Haliliye Urfa’nın kalbi temiz olması gerekir” diyerek sözlerini tamamlayan işçisinin en doğal hali, öz şivesi ve samimi sözlerini yansıtan klip, soyal medya mecralarında beğeni rekorları kırıyor.

Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Kaya, Haliliye halkının temiz ve hijyen ortamda yaşaması için temizlik ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirtti.

Kaya, 32 merkez ve 138 kırsal olmak üzere toplam 170 mahallede, 409 kişilik ekip ve 80 araçlık filoyla hijyen ve temiz bir çevre için hizmet verdiklerini vurguladı.

Günlük 350400 ton arası çöp toplandığını, sadece ilçe merkezinde 2 bin 845 cadde ve sokak bulunduğunu ifade eden Halil İbrahim Kaya, “Ekiplerimiz, günlük 100 ton moloz ve hafriyat topluyor. 205 kişilik yol süpürme ekibi ile yollar süpürülüyor ve bu da günlük 500 kilometre süpürme alanına tekabül ediyor” dedi.

Başkan Yardımcısı Halil Kaya, temiz bir çevre için verilen bunca emeğin karşılığında halktan tek beklentilerinin ise çevreyi temiz tutmak olduğunu belirterek, “Hijyen ve temizlik her insanın sağlığını yakından ilgilendiren bir konu. Bunun önemi halen etkisini sürdüren pandemi ile birlikte daha iyi anlaşıldı” dedi.

Kaya, temizlik ve çevre bilincinin erken yaşlarda oluşması gerektiğini, buna katkı sunmak adına okullarla işbirliğinde projeler hayata geçirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

