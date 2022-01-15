Haliliye’de caminin açılışı dualarla yapıldı

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Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesinin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışı dualarla yapıldı.

Kırsal Balkatan Mahallesinde, Haliliye Belediyesi ve mahalle sakinlerinin destekleriyle inşa edilen cami açıldı. Balkatan Mahalle Muhtarı Hacı İsmail Kırmızı’nın adının verildiği caminin açılışına, Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyüpoğlu, İlçe Müftüsü Abdülhakim Öz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kur'anı Kerim tilaveti ve duaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın hayırlı olmasını dileyen Canpolat, caminin yapımında emeği geçen isimlere teşekkür etti.

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