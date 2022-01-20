Tunuvadan dönen öğrencilerin servisi devrildi: 11 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, basketbol turnuvasından dönen öğrencilerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 11 sporcu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, SiverekDiyarbakır karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Siirt'teki basketbol turnuvasından dönen öğrencileri taşıyan S.K. idaresindeki 26 AEC 761 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, araç içerisindeki 10 öğrenci ve bir öğretmen yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.