Öğrenciler Karaköprü’de sıcak ortamda ders çalışıyor

Okulların kar tatiline girmesiyle öğrenciler ders çalışmak için soluğu Karaköprü Belediyesi okuma salonlarında aldı. Sıcak ve sessiz ortamda ders çalışan öğrenciler imkanları sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler

Karaköprü Belediyesinin öğrencilerin hizmetine açtığı okuma salonları ve kütüphane, kış aylarında sıcak ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerin uğrak yeri oldu. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasıyla birlikte öğrenciler soluğu okuma salonlarında alırken, sessiz ve sıcak ortamda sınavlarına çalışıyorlar. Seyrantepe, Atakent, Doğukent ve Esentepe Mahallelerinde bulunan okuma salonları ile Çankaya Mahallesindeki halk kütüphanesine gelen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile KPSS, DGS, ALES, TUS gibi sınavlara hazırlanan gençler sıcak ortamda ders çalışıyor. İnternet erişiminin de olduğu okuma salonlarında gençler video dersler izleyebiliyor, araştırma yapabiliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sessiz bir ortamda odaklanarak ders çalışmak isteyen gençler için okuma salonlarının çok değerli olduğunu ifade ederek, “Biz tam da böyle dönemlerde öğrenci kardeşlerimizin ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturmak için bu salonları hizmete kazandırdık. Bugün öğrencilerin buralardan fazlasıyla faydalandığını görünce çok mutlu oluyorum. İnşallah daha fazlasını diğer mahallelerimize de kazandıracağız, daha fazla kardeşimizin okuma salonlarımızdan faydalanmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Karaköprü Belediyesi okuma salonları 08.00 ile 17.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

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