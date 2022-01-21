Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklama

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kentin çeşitli semtlerinde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda; 55 kilo 65 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 310 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 1160 TL ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9´u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbset bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-01-21 16:47:27



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