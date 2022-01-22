Şanlıurfaspor - Eskişehirspor: 2-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Feridun Daldaş, Kürşathan Akın, Murat Can Ilgaz
ŞANLIURFASPOR: Mücahit Caner, Muhammed Enes (Dk.89 Emir), Ferhan ( Dk.76 Muhammed Samed), Erkan, Feyyaz, Sinan (Dk.80 Hüseyin), Dilaver (Dk.80 Taner), Mustafa (Dk.76 Behlül), Fırat, Muhammed Raşit
ESKİŞEHİRSPOR: Efehan Muhammet Yahya, Sezgin, Onur, Tolga (Dk.66 Arda ) Berkay, Onurhan Uyanık (Dk.80 Metahan), Eray, Buğra (Dk.66 Kaan), Bartu, Ömer (Dk.46 Hasan)
GOLLER: Dk.57 Muhammed Enes, Dk.65 Sinan (Şanlıurfaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Behlül (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Feyyaz (Şanlıurfaspor) Bartu (Eskişehirspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta 21´inci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor´u 20 mağlup etti.
57'nci dakikada Fırat´ın pasıyla kale önünde bulaşan Muhammed Enes, sert vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0.
65'inci dakikada ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-01-22 15:07:02
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