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Şanlıurfaspor - Eskişehirspor: 2-0

DHA

Şanlıurfaspor - Eskişehirspor: 2-0


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Feridun Daldaş, Kürşathan Akın, Murat Can Ilgaz
ŞANLIURFASPOR: Mücahit Caner, Muhammed Enes (Dk.89 Emir), Ferhan ( Dk.76 Muhammed Samed),  Erkan, Feyyaz, Sinan (Dk.80 Hüseyin), Dilaver (Dk.80 Taner), Mustafa (Dk.76 Behlül), Fırat, Muhammed Raşit 
ESKİŞEHİRSPOR: Efehan Muhammet Yahya, Sezgin, Onur, Tolga (Dk.66 Arda ) Berkay, Onurhan Uyanık (Dk.80 Metahan), Eray, Buğra (Dk.66 Kaan), Bartu, Ömer (Dk.46 Hasan)
GOLLER: Dk.57 Muhammed Enes, Dk.65 Sinan (Şanlıurfaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Behlül (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Feyyaz (Şanlıurfaspor) Bartu (Eskişehirspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta 21´inci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor´u 20 mağlup etti.
57'nci dakikada Fırat´ın pasıyla kale önünde bulaşan Muhammed Enes, sert vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0.
65'inci dakikada ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-01-22 15:07:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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