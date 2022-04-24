Şanlıurfaspor - Uşakspor: 4-1

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Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA)STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Murat Türkoğlu, Kadir Beyaz, Kenan Özcan

ŞANLIURFASPOR: Mücahit Samed Karakoç (Dk. 69 Mehmet Çelik) Muhammed Enes (Dk. 69 Taner) Ferhan, Emir (Dk. 51 Mehmet Fatih), Erkan, Feyyaz (Dk. 74 Vedat), Sinan, Burak Asan (Dk. 51 Ali), Fırat, Muhammed Raşit

UŞAKSPOR: Amir Mete Sevinç, Şamil, Berkay, Yasin (Dk. 85 Mustafa Kemal), Enes Olgun (Dk. 89 Alperen), Murad Han, Emre (Dk. 54 Süleyman), Resul (Dk. 54 İbrahim), Muhammed Fatih, Eray

GOLLER: Dk. 4 Sinan, Dk. 32 Ferhan, Dk. 40 (P) Sinan, Dk. 44 Samed Karakoç (Şanlıurfaspor) Dk. 65 Yasin (Uşakspor)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Amir (Uşakspor)

SARI KART: Emre (Uşakspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 33´üncü hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Uşakspor'u 4-1 yendi.4'üncü dakikada Ferhan´ın ortasında Sinan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

32'nci dakikada kaleciyle baş başa kalan Ferhan güzel vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

40'ıncı dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Sinan skoru 3-0'a getirdi.

44´üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Samed Karakoç topa güzel bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0.

65´inci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Yasin topa sert bir vuruş yaparak ağları sarstı: 4-1.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-04-24 16:56:00



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