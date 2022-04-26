Kız öğrenciler parkta tekme tokat kavga etti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, lise öğrencisi kızlar parkta tekme tokat kavga etti. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavgada, kız öğrencileri çevredekiler güçlükle ayırdı.
Olay, öğle saatlerinde, Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi 2 grup kız, okul çıkışında parkta tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kız öğrenciler birbirinin saçlarını çekip tekme tokat kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kızların kavgası, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-04-26 16:20:00
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