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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki yıl aradan sonra bayramlaşma programı düzenlendi

İHA

İki yıl aradan sonra bayramlaşma programı düzenlendi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan bayramlaşma programı belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Bozova Belediyesi ev sahipliğinde kaymakamlık ve AK Parti İlçe Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen bayramlaşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yeşilova Kültür Merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına Belediye Başkanı Suphi Aksoy, İlçe Kaymakamı Akın Oruç, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Vuran, belediye meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Bayramlaşma programında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Uzun bir aradan sonra bayramlaşmak için bir araya geldik. Bu gün küskünlüklerin olmadığı, sevginin ve huzurun olduğu bir ortamda bayramlaştık. İlçe kaymakamlığımız ile ortaklaşa düzenlediğimiz bayramlaşma programına katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kötü günümüz böyle olur” diye konuştu.

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