Siverek'in potansiyeli ortaya çıkarılacak

Siverek Belediyesi, Siverek Kaymakamlığı ve Artuklu Üniversitesince Siverek'in potansiyelini ortaya çıkarılması için ''Uluslararası Siverek Sempozyumu'' gerçekleştirildi.

Siverek Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sempozyumun son gününde AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın moderatörlüğünde yapılan kapanış oturumuyla tamamlandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özçoşar, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Ali Fuat Örenç ve sempozyum koordinatörü Dr. Ekrem Akman’ın konuşmacı olarak yer aldığı son oturumun moderatorü Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Siverek tarihinde ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir sempozyum düzenlendiğini belirterek, ilçe potansiyelinin ortaya çıkarılması amacında verimli bir sempozyum olduğunu ifade etti. Birçok ilçede sempozyum düzenlediklerini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özçoşar, Siverek ilçesi için çok kıymetli kendisi için ise çok keyifli bir sempozyum olduğunu söyledi.

Siverek’in tarihte çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Ali Fuat Örenç, ''Bütün arşivleri tek tek taradım. Siverek için arşivleri tararken 1908’den 1926 yılına kadar olan belgeleri okuyarak anlamaya çalıştım. Bu arada sempozyuma geldiğim günden beridir Siverek’i gezdim, çok da hoşuma gitti. Şehri gezerken bir tarihçi için çok cezbedici yapılar gördüm. Sizler günlük hayatın içinde bunu fark etmiyorsunuz ancak ben tarihçi olarak her köşede bir tarih gördüm'' dedi.

3 gün süren sempozyumun son derece verimli geçtiğini aktaran Sempozyum Koordinatörü Dr. Ekrem Akman, yeni sempozyum ve çalıştaylar düzenleyerek ilçenin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Akman, ''Yaklaşık 150 hocamız elde ettiği bilgi ve belgeleri aktardı ancak bunun Siverek için yetersiz olduğunu düşünüyorum. Rektör hocamızın da söylediği gibi bundan sonra farklı versiyonlar, çalıştaylar yada sempozyumlarla büyük Siverek potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Siverek öyle bir yer ki her sokağında ve köyünde bir hikaye barındırıyor. İbrahim hocamın teşvikiyle düzenlediğimiz sempozyumda Siverek’e çok daha fazla bilgi akışı sağladığımızı düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

Sempozyumun Siverek tarihine yeni sayfalar eklediğini dile getiren Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, “68 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Siverek Sempozyumumuzu 100’ü aşkın akademisyenin katılımıyla bir bilgi şöleni şeklinde geçirdik. Uluslararası bazda ilk defa yapılan Siverek sempozyumunu tarih, toplum ve mekan konulu sempozyumun Siverek’in vizyonu açısından yepyeni bilgiler açısından çok güzel bir bilgi kaynağı araştırmacılar için Siverek’in tanıtımı için ve geçmişi ile geleceğine dair tüm bilgi birikimlerin aktarılması için çok önemli bir kaynakça oluşturacağını düşünüyoruz. Siverek gerçekten bir hazine kazandı'' ifadelerini kullandı.

Başkan Çakmak, projenin paydaşlarına, destek verenlere ve katılımcılara teşekkür ettiği programda yapılan konuşmaların ardından Koordinatör Akman tarafından sempozyuma destek verenlere plaket verildi.

Oturumların kitaplaştırlacağı belirtilirken, ileriki günlerde ise sempozyumun sonuç bildirgesinin açıklanacağı öğrenildi.

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