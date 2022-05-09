Şanlıurfa'da şehit annelerini unutulmadı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerine ziyaret etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, sevgi, şefkat ve her türlü fedakârlık ile çocuklarını yetiştiren şehit annelerini unutmadı. Başkan Soylu’nun yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, Belediye Başkan Yardımcıları Übeyt Kurt, Ahmet Ergin ve Meclis Üyeleri Cuma Barutçu, İshak Uğur ile birlikte ilçedeki şehit annelerini tek tek ziyaret etti. Başkan Soylu, acılı annelerin Anneler Günü’nü kutlayıp dertlerine ortak oldu.

Anneler günü dolayısıyla yazılı açıklamalarda bulunan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, “Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimiz, 'Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna' inanan bizler için baş tacıdır. Annelerimiz gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakârlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimizdir. Annelik fedakârlığın vücut bulmuş hali, sevgi nişanesi, en iyi niyet, en görkemli insani ve manevi değerdir. Anne ömür boyu baş tacı edilecek kişidir. Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeyelim. Çünkü haklarını ödememizin belki de imkânsız olduğu yüksek kıymet tabii ki annedir. Bu duygu ve düşüncelerle; fedakârlık ve sabırla dünyanın en yüce görevlerinden birini hiçbir karşılık beklemeden yerine getiren annelerimizin ve tüm şehit annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, tüm annelerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum” dedi.

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