Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkeziyle Akçakale ve Harran ilçelerinde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu DEAŞ içinde 'savaşçı' olarak yer aldıkları ve muhbirlik faaliyeti yürüttükleri belirtilen 10 şüpheli belirlendi. Yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için bu sabah bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de eşlik ettiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adreslerindeki aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-05-10 14:17:13



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