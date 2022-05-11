Geri dönüştürülebilir atık toplayan okullar ödüllendirilecek

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde başlatılan kampanya ile pil, mavi kapak, atık yağ gibi en fazla geri dönüştürülebilir atık toplayan 5 okul ödüllendirilecek.

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından başlatılan kampanya ile ilçede en fazla geri dönüştürülebilir atık (pil, mavi kapak, atık yağ vs.) toplayan 5 okula çeşitli ödüller verilecek. Başlatılan ‘En Çevreci Okul Benim” kampanyası 3 Haziran tarihine kadar devam edecek. Bu kampanya ile öğrencilerin geri dönüşüme ilgi göstermeleri ve çevre dostu okullar oluşturulması hedefleniyor. Kampanyada en fazla atık toplayarak Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi’ne teslim eden 5 okula Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından “Çevre Dostu Okul Belgesi” verilecek.

Kampanya ile ilgili bilgi almak isteyen okul yöneticilerinin beyaz masa birimini arayarak bilgi alabilecekleri öğrenildi.

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