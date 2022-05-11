Şanlıurfa’da öğrencileri bilimle tanışıyor

Şanlıurfa’da Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi, okul ziyaretleriyle öğrencileri bilimle ve yeni nesil yazılım teknolojisiyle tanıştırıyor.

Karaköprü Belediyesinin Şanlıurfa’ya bir ilk olarak kazandırdığı Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi okulların yaptığı ziyaretlerde öğrencileri ağırlıyor. Şanlıurfa’nın her ilçesinden okullardan öğrencilerin ağırlandığı gezilerde öğrenciler uzay, fizik, coğrafya bilimleri ile doğunun aklı olan önemli bilim insanlarını tanıyarak ilham alıyor. Her gün programlı olarak belirli okullar Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezini ziyaret ederken, önceki gün Haliliye ilçesine bağlı Göktepe ilkokulu öğrencileri bilim merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler burada eğitim ve teknoloji sınıflarını, uzay ve havacılıkla ilgili maketleri görürken, uzay ve havacılıkla ilgili bilgiler verilip 3d yazılım, stem ve VR ders sınıfları da tanıtılarak yazılım teknolojilerinin temeli gösteriliyor. Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi’nin sosyal robotu Ada robot ile de tanışan çocuklar bilim merkezi turunda meraklı ve mutlu görünürken, bilim merkezini Şanlıurfa’ya kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler.

Öte yandan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi’ne toplu okul gezileri yapmak isteyen okul idarecileri beyaz masa biriminden randevu alarak öğrencileri bilimle ve teknolojiyle buluşturuyor.

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