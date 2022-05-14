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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Erin kamu yöneticileriyle helalleşti

İHA

Vali Erin kamu yöneticileriyle helalleşti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’dan ayrılmadan önce kamu kurumlarının yöneticileri ve Valilik personeliyle bir araya gelerek helalleşti.
Önceki gün açıklanan valiler kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilen Vali Abdullah Erin, kamu kurumlarının yöneticileri ve valilik personeliyle buluştu. Valilik konferans salonunda gerçekleşen buluşmada, yeni dönemin herkese hayırlar getirmesini dileyen Vali Erin, “Yeni gelen valimiz de meslekte temayüz etmiş, son derece başarılı, çalışkan, gayretli bir kardeşimiz. İnşallah bizden daha iyisini yapacak, buna inanıyorum. Yapılacak çok iş var ve bu işler ancak yardımlaşarak, konuşarak ve birlik beraberlik içerisinde hareket ederek başarılabilir. İlk gün söylediğimiz sözle son gün söylediğimiz aynıdır. Bismillah’la başladık ve böyle bir şehirde hizmet etmeyi nasip ettiği için Rabbime şükrettim, uygun gördükleri için Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ettim. Allah rızasından başka bir beklentimiz yoktur. Allah’ın rızasına muhalif, hakka hukuka aykırı hiçbir işin içerisinde olmayacağız” dedi.
“Randevu sistemini işletmeyeceğiz”
Vali Erin, konuşmasının devamında, “Kapılarımız ve gönlümüz her türlü hizmetin en iyisini hak eden bütün insanlarımıza aynı seviyede ve aynı ağırlıkta açık olacaktır. Randevu sistemini işletmeyeceğiz. Üç milyona yakın nüfusuyla bu şehirde kim valisiyle görüşmek istiyorsa valilikte bulunduğumuz süre içerisinde gelip görüşebilir, derdini anlatabilir. Zamanımızın çoğunu vatandaşımızın arasında geçirdik. Nerede olursak olalım gelip derdinizi anlatabilirsiniz dedik. Görevimizin sorumluluğu ve vebalinin bilinciyle uykularımızın kaçtığı, birçok kriz dönemlerinde sabahladığımız yüzlerce gece var. Vatandaşımızın refahına, güvenliğine, huzuruna halel gelmesin diye ailemizi, evimizi, zamanımızı ve sağlığımızı düşünmeden hareket ettik, Allah’ın rızasını kazanalım diye. Mevki, makam, koltuk kazanalım diye değil. İlk gün söylediğim şeye dönüp bakarsanız o zaman da ifade ettiğim şey buydu. İlkelerimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz, hep yapıcı olacağız, hep iyinin ve iyiliğin yanında yer alacağız. Güçlüye sadece güçlü olduğu için daha fazla izzet ikram yapmadık. Allah her şeyi en iyi bilen, en iyi gören ve en iyi şahit olandır. Bilerek haktan hakkaniyetten ayrılmadık. Bilerek kimsenin hakkına girmedik. Kimseye haksızlık etmemeye gayret ettik. 2017’den bu yana Şanlıurfa’nın alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma ve birçok alanda yapılan hizmetleri anlatacak değilim. Allah devletimize zeval vermesin. Allah milletimize hep böyle başı dik ve bütün dünya milletleri içerisinde sahip olduğumuz o şanlı şerefli tarihe ve o ecdada yakışır bir şekilde dimdik ayakta durmayı nasip etsin. Şanlıurfa’da görev yaptığımız beş yıllık süreç içerisinde bilmeden gönlünü kırdığımız, hakkına girdiğimiz, incittiğimiz arkadaşlarımız haklarını helal etsinler. Bizim varsa hakkımız helal olsun” sözleriyle helallik istedi.

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