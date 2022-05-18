Galatasaraylı eski yönetici memleketine yurt yaptırdı Hayırsever iş adamı Necati Demirkol'dan Şanlıurfa’ya büyük hizmet Ninelerinin adına yurt ve kütüphane yaptırdı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden ve Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) eski genel sekreteri hayırsever iş adamı Necati Demirkol, memleketi Şanlıurfa'da ninelerinin adına kız yurdu ve kütüphane yaptırdı.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden ve TJK eski genel sekreteri hayırsever iş adamı Necati Demirkol, memleketi Şanlıurfa'da bir hizmet daha gerçekleştirdi. Daha önce birçok hayır işi gerçekleştiren Demirkol, bu defa kızların barınabileceği yüksek öğrenim yurdu yaptırdı. Hayırsever iş adamının ninelerinin adına yaptırdığı Zübeyde Demirkol Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile Emine Demirkol Kütüphanesinin açılışı İpekyol Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Şanlıurfa’da bir ilk olan yurdun açılışına İstanbul’dan gelen hayırsever iş adamı Necati Demirkol ile birlikte AK Parti MKYK Yedek Üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti eski Milletvekili Yahya Akman, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Vali Vekili Yasin Akgül, Vali Yardımcısı Muhammed Üsame Soysal, ilçe belediye başkan vekilleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şube Başkanı Cüneyd Yavuz, “Bizler ekip arkadaşlarımızla beraber tadilat için gerekli bütçe çalışmalarını yaptık ve çok ciddi masraflar gittiğini fark ettik. Bir dönem çaresiz kaldığımızı da hissettik ama sağ olsun bu tür durumlarda biz insanlara ulaşırken bir hayırsever iş adamı, kendisi de şu anda aramızda, bizi buldu. Tüm masrafları kendisi karşıladı. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Açılış programında konuşan hayırsever iş adamı Necati Demirkol ise "Maddi katkıdan çok burada meşakkat önemli. Böyle bir kurumun, ilim irfan yuvasının kıymetli gençler yetiştirmesi, gençlerin barınacağı yurtlar yapması, topluma faydalı gençler yetiştirmesi çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte başkanımız Cüneyd Yavuz’a, emeği geçen, en önemli vaktini veren, burada sorumlulukları alan herkese çok teşekkür ediyorum. Valimize de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Cemiyeti ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hayırsever iş adamı Necati Demirkol’a plaket takdim edilmesinin ardından yurdun açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar yurdu gezdi.



Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan iş adamı Necati Demirkol, "İlim Yayma Cemiyeti köklü bir kurum. 70 yılı aşkım bir süredir hizmetleriyle, burslarıyla, yurtlarıyla faaliyet gösteriyor. Şanlıurfa’da böyle bir ihtiyaç olduğu kanaatindeydik. İki yıl önce Şanlıurfa’da bir kız yurdu olmadığını öğrenince biz de bu hizmetin bir parçası olmaya karar verdik. Allah’ın ikramıyla, İlim Yayma Cemiyetinin yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Allah’a şükürler olsun ninelerimizin adına, hem Zübeyde Demirkol Kız Öğrenci Yurdu hem de Emine Demirkol adına bir kütüphane yaptırdık. Çok mutluyuz. Böyle bir hayra vesile olduğumuz için Allah’a şükürler olsun. İnşallah Allah daha iyilerini yapmayı nasip eder. Ninelerimizi şükranla, saygıyla anıyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. İnşallah buranın iyi bir yönetimi olur, iyi gençler yetişir, iyi kızlarımız topluma kazandırılır. Ümidimiz bu yönde. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şanlıurfa’nın en önemli bölgelerinden birinde yer alan yurt 7 kattan oluşuyor. Toplam 170 kız öğrencinin barınabileceği yurtta Emine Demirkol Kütüphanesinin yanı sıra modern odalar ile yemekhane, konferans salonu, dinlenme alanı, etüt merkezi de bulunuyor.

Hayırsever iş adamının yaptırdığı yurdun İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi.

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