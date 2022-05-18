Galatasaraylı eski yönetici memleketine yurt yaptırdı Hayırsever iş adamı Necati Demirkol'dan Şanlıurfa’ya büyük hizmet Ninelerinin adına yurt ve kütüphane yaptırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaraylı eski yönetici memleketine yurt yaptırdı Hayırsever iş adamı Necati Demirkol'dan Şanlıurfa’ya büyük hizmet Ninelerinin adına yurt ve kütüphane yaptırdı

İHA

Galatasaraylı eski yönetici memleketine yurt yaptırdı Hayırsever iş adamı Necati Demirkol'dan Şanlıurfa’ya büyük hizmet Ninelerinin adına yurt ve kütüphane yaptırdı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden ve Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) eski genel sekreteri hayırsever iş adamı Necati Demirkol, memleketi Şanlıurfa'da ninelerinin adına kız yurdu ve kütüphane yaptırdı.
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden ve TJK eski genel sekreteri hayırsever iş adamı Necati Demirkol, memleketi Şanlıurfa'da bir hizmet daha gerçekleştirdi. Daha önce birçok hayır işi gerçekleştiren Demirkol, bu defa kızların barınabileceği yüksek öğrenim yurdu yaptırdı. Hayırsever iş adamının ninelerinin adına yaptırdığı Zübeyde Demirkol Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile Emine Demirkol Kütüphanesinin açılışı İpekyol Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Şanlıurfa’da bir ilk olan yurdun açılışına İstanbul’dan gelen hayırsever iş adamı Necati Demirkol ile birlikte AK Parti MKYK Yedek Üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti eski Milletvekili Yahya Akman, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Vali Vekili Yasin Akgül, Vali Yardımcısı Muhammed Üsame Soysal, ilçe belediye başkan vekilleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şube Başkanı Cüneyd Yavuz, “Bizler ekip arkadaşlarımızla beraber tadilat için gerekli bütçe çalışmalarını yaptık ve çok ciddi masraflar gittiğini fark ettik. Bir dönem çaresiz kaldığımızı da hissettik ama sağ olsun bu tür durumlarda biz insanlara ulaşırken bir hayırsever iş adamı, kendisi de şu anda aramızda, bizi buldu. Tüm masrafları kendisi karşıladı. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.
Açılış programında konuşan hayırsever iş adamı Necati Demirkol ise "Maddi katkıdan çok burada meşakkat önemli. Böyle bir kurumun, ilim irfan yuvasının kıymetli gençler yetiştirmesi, gençlerin barınacağı yurtlar yapması, topluma faydalı gençler yetiştirmesi çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte başkanımız Cüneyd Yavuz’a, emeği geçen, en önemli vaktini veren, burada sorumlulukları alan herkese çok teşekkür ediyorum. Valimize de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İlim Yayma Cemiyeti ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hayırsever iş adamı Necati Demirkol’a plaket takdim edilmesinin ardından yurdun açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar yurdu gezdi.

Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan iş adamı Necati Demirkol, "İlim Yayma Cemiyeti köklü bir kurum. 70 yılı aşkım bir süredir hizmetleriyle, burslarıyla, yurtlarıyla faaliyet gösteriyor. Şanlıurfa’da böyle bir ihtiyaç olduğu kanaatindeydik. İki yıl önce Şanlıurfa’da bir kız yurdu olmadığını öğrenince biz de bu hizmetin bir parçası olmaya karar verdik. Allah’ın ikramıyla, İlim Yayma Cemiyetinin yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Allah’a şükürler olsun ninelerimizin adına, hem Zübeyde Demirkol Kız Öğrenci Yurdu hem de Emine Demirkol adına bir kütüphane yaptırdık. Çok mutluyuz. Böyle bir hayra vesile olduğumuz için Allah’a şükürler olsun. İnşallah Allah daha iyilerini yapmayı nasip eder. Ninelerimizi şükranla, saygıyla anıyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. İnşallah buranın iyi bir yönetimi olur, iyi gençler yetişir, iyi kızlarımız topluma kazandırılır. Ümidimiz bu yönde. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Şanlıurfa’nın en önemli bölgelerinden birinde yer alan yurt 7 kattan oluşuyor. Toplam 170 kız öğrencinin barınabileceği yurtta Emine Demirkol Kütüphanesinin yanı sıra modern odalar ile yemekhane, konferans salonu, dinlenme alanı, etüt merkezi de bulunuyor.
Hayırsever iş adamının yaptırdığı yurdun İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göbeklitepe'nin dikili taşı Dünya Kupası'nda sergilenecek
YEREL HABERLER Göbeklitepe'nin dikili taşı Dünya Kupası'nda ...
Araç muayene istasyonunda ‘rüşvet’ operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Araç muayene istasyonunda ‘rüşvet’ operasyonunda 4 ...
Bozova yeni meydanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Bozova yeni meydanına kavuşuyor
Sınava bir ay kala arı gibi çalışıyorlar
YEREL HABERLER Sınava bir ay kala arı gibi çalışıyorlar
Şanlıurfa’da öğrencilerin sinema keyfi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da öğrencilerin sinema keyfi
Jandarma, küçük Zühre'ye nefes oldu
YEREL HABERLER Jandarma, küçük Zühre'ye nefes oldu
Şanlıurfa'da araç muayenesinde 'rüşvet' operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da araç muayenesinde 'rüşvet' operasyonu: 4 ...
Süleyman Can İspanya’da yarışacak
YEREL HABERLER Süleyman Can İspanya’da yarışacak
Bozova'da üst yapı çalışmaları
YEREL HABERLER Bozova'da üst yapı çalışmaları
Viranşehir Belediyesinden duyarlılık örneği
YEREL HABERLER Viranşehir Belediyesinden duyarlılık örneği
Viranşehir’de yeni yol çalışması
YEREL HABERLER Viranşehir’de yeni yol çalışması
Karaköprü’de parklar yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de parklar yaza hazırlanıyor
İyilik merkezi onlarca ailenin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER İyilik merkezi onlarca ailenin yüzünü güldürdü
Mahallelinin 'elektrik' isyanı Hamidiye Mahallesi'nin muhtar ve sakinleri, 6 aydır sokak lambalarının yanmadığını belirterek duruma tepki gösterdi
YEREL HABERLER Mahallelinin 'elektrik' isyanı Hamidiye Mahallesi'nin ...
Avrupa şampiyonunun hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa Şampiyonu sporcu Türkiye’nin gururu oldu
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonunun hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa ...
Şanlıurfa’da rüşvet ve belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da rüşvet ve belgede sahtecilik operasyonu: ...
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon Şanlıurfa’da 25 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı ...
Şanlıurfa´da, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, uyuşturucu satıcılarına şafak ...
Siverek’te motosikletin çalınma güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Siverek’te motosikletin çalınma güvenlik kamerasında
Eyyübiyeli sporcular Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Eyyübiyeli sporcular Türkiye Şampiyonasına ...
Suruç’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Suruç’ta uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfalı bayan sporcu 3’cü oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfalı bayan sporcu 3’cü oldu
Halfeti’ye kent parkı hizmeti
YEREL HABERLER Halfeti’ye kent parkı hizmeti
Şanlıurfa’da Engelli Basketbol Takımının pota farkı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Engelli Basketbol Takımının pota farkı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.