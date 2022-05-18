Canpolat ile projeler bir bir tamamlanıyor

Haliliye ilçesinde Karşıyaka Kapalı Semt Pazarı ve Spor Kompleksinin faaliyete girmesinin ardından Sancaktar ve Ahmet Yesevi Mahallesindeki projeler de tamamlanma aşamasına geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın seçim vaatleri arasında bulunan projeler bir bir hizmete sunuluyor. Canpolat’ın talimatlarıyla ilçede yapılan tespitlerin ardından hayata geçirilen projeler ilçeye nefes aldırıyor. Bölgelerin eksikliklerine göre yükselen projelerden biri olan ve Karşıyaka Mahallesine kazandırılan kapalı semt pazarı ve spor kompleksi, geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. 6 bin 320 metrekare alan üzerine inşa edilen ve zabıta müdürlüğü, mahalle muhtarlığı, otopark ve caminin yer aldığı kompleks, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Ahmet Yesevi Kompleksi bitme aşamasında

Karşıyaka Kapalı Semt Pazarı ve Spor Kompleksi projesinin faaliyet girmesinin ardından Sancaktar ve Ahmet Yesevi Mahallelerine kazandırılan projelerde de sona yaklaşıldı. Ahmet Yesevi Mahallesinde vatandaşların talebine kayıtsız kalmayan Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatıyla yapımı başlayan Semt Pazarı ve Sosyal Yardım Kompleksinde hummalı çalışmalar devam ediyor. 10 bin metrekare alan üzerine çalışmaların sürdüğü projede, aşevi, sosyal market, giyim market ve glutensiz ekmek fırınını yer alıyor.

Sancaktar Kompleksinde sona gelindi

Sancaktar Mahallesinin ihtiyaç duyduğu Kompleks Projesinde ise inşaat çalışmaları tamamlandı. Çok amaçlı sosyal tesis, semt pazarı, cami ve parkın yer aldığı projede kapalı otopark olarak da kullanılan semt pazarı yeri, vatandaşların hizmetine sunuldu. Yıllardır mahallenin ihtiyaç duyduğu ve 5 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan kompleks, kısa süre içerisinde diğer faaliyetleriyle de vatandaşların hizmetine sunulacak.

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