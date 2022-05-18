Öğrenciler sınavlara gençlik merkezinde hazırlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Suruç ilçesine kazandırdığı Gençlik Merkezinde öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

Öğrenciler, Suruç’taki Gençlik Merkezinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) denemeleriyle sınavlara hazırlanıyor. Eğitime her zaman destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere daha sakin bir ortamda sınavlara hazırlanma olanağı sağlıyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencileri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezlerini tercih ediyor.

Eğitim alanında her türlü imkanı seferber eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, genç nesillerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için Suruç Gençlik Merkezi ve Bostancılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezine ders çalışmaya gelen öğrencilere eksik kaldıkları konularda uzman öğretmenler tarafından eğitimler veriliyor. İngilizce kurslarının da verildiği Suruç ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik merkezine ders çalışmaya gelen öğrenciler, eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

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