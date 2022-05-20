Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Şanlıurfa merkezli Diyarbakır ve Hatay’da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Örgütün Şanlıurfa güncel kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte ait güncel öğrenci evinde kaldıkları tespit edilen öğretmen, özel sektör çalışanları ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 11 şüpheli, Şanlıurfa merkezli Diyarbakır ve Hatay olmak üzere üç ilde eş zamanlı yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4’ü ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Örgüte ait güncel eve yapılan operasyonda, söz konusu ev etrafında çevre güvenliği alınmış, bu sırada bahse konu evden aşağıya fırlatılan telefonda yapılan incelemede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait çok sayıda video, resimler, doküman bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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