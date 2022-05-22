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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik Haftası renkli etkinliklerle sona erdi

İHA

Gençlik Haftası renkli etkinliklerle sona erdi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan 1521 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gençlik Haftası kapanış etkinliğine katıldı.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Karaköprü Gençlik Merkezinde düzenlenen festivalde hünerlerini sergileyen gençlerle bir araya gelen Vali Ayhan, onlara eşlik ederek yapılan müsabakalara katıldı. Deneyap atölyelerin de tanıtıldığı festivalde ney dinletisi, tiyatro gösterisi ve şiir dinletileri de festival katılımcılarına sahnelendi. Festivalde ayrıca çeşitli spor dallarında başarılı olan gençlere kupa ve madalyaları takdim edildi.
Vali Ayhan “Her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için”
Festivale katılan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan programda yaptığı konuşmada, festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, “İlerde rahat edebilmemiz için çok çalışmamız, çok yorulmamız lazım. Bu fiziki mekanlar, gençlik merkezleri, spor alanları ve okullarımız, zihnen ve bedenen çocuklarımızın çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yetişmesi içindir. İşin özü, gayretimiz budur. Benim de sporcu bir tarafım var. Dolayısıyla gençlerimize yönelik çok ciddi faaliyetlerimiz olacak. Şu an alt yapımızı, fiziki durumlarımızı, potansiyelimizi inceliyorum. İnşallah bir zaman sonra çok güzel projelerle geçmişten bugüne Urfa’nın birikiminin üzerine gençlerimize yönelik güzel çalışmalar yapacağız” dedi.
Gençlerin akademik eğitimin yanında sosyal ve sportif faaliyetlerle de ilgilenmesini isteyen Vali Ayhan, “Akademik olarak okullardan güzel bilgiler alacağız, bu çok önemli. Buna ilaveten de her çocuğumuzun bir spor branşıyla haşır neşir olmasını özellikle istirham ediyorum. Bunun gerçekleşmesi için hep birlikte gayret göstereceğiz. Beklentilerinizi de bizzat sizlerden alacağım. Çünkü geçmişini bilen, değerlerine saygılı, geleceğe güvenle bakan, kararlı ve özgüvenli gençler olmanızı istiyoruz” diye konuştu.

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