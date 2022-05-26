Bozova’ya bungalov evler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sahil ilçesi olan Bozova’da yerli ve yabancı turistlerin konaklayabilecekleri Bungalov evlerin yapımı için altyapı çalışması başlatıldı.

12 bin yıllık Göbeklitpe’nin yer aldığı Şanlıurfa’da yeni turizm rotası oluşturmak amacıyla çalışma başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin sahil ilçesi olan Bozova Çatak’ta 11 adet Bungalov ev yapacak.

Kentte, turizme dayalı ekonomiyi güçlendirmek, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin daha fazla vakit geçirmesini sağlamak için Güneydoğu’nun incisi Fırat Havzasında bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Çatak Sosyal Tesisleri içerisinde Bungalov evlerin yapımı için çalışma başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bungalov evlerin yapılacağı Bozova Çatak tesislerindeki alanda incelemelerde bulundu. Teknik heyetten yapılan çalışmalar konusunda bilgi alan Beyazgül, vatandaşların konaklayarak zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturacaklarını söyledi. Beyazgül, “Bozova Çatak’ta güzel manzaranın önünde bungalov evlerimizi yapıyoruz. 11 adet bungalov evlerimiz inşallah 3 ay içerisinde tamamlanacak. Şanlıurfa’dan veya Bozovalı vatandaşlarımız gelecek. Burada kamplar kurulacak. Burada bir takım sportif faaliyetler yapılacak. Su sporlarıyla ilgili faaliyetlerimiz olacak. İnşallah çocuklarımızın seveceği ve burada güzel zaman geçirebilecekleri mekânlarımızı oluşturuyoruz. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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