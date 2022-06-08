Şanlıurfa’da öğrenciler okuma evlerinde ders çalışıyor

Karaköprü Belediyesi’nin eğitime kazandırdığı okuma evleri ve halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan ve ders çalışan gençlerin uğrak yeri haline geldi.

Karaköprü Belediyesi'nin eğitime katkı sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı okuma evleri ile halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan ve sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerin uğrak yeri oldu.

Atakent, Esentepe, Seyrantepe ve Doğukent mahallelerindeki okuma evleri ile Çankaya Mahallesi'ndeki halk kütüphanesine gelen öğrenciler temiz ve sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı bulurken, burada okul derslerine ve ALES, YKS, KPSS, TUS ve YDS gibi sınavlara hazırlanıyorlar. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ülkenin geleceğini şekillendirecek olan gençlerin eğitimine önem verdiklerine değinerek öğrencilerin eğitim sürecine katkı sunmak için bu hizmeti verdiklerini söyledi.

Baydilli, “İlçemizi inşa ederken yeni nesli de ihya etmeyi amaçlıyoruz. Bu bakımdan gençlerimizin daha iyi eğitim alması, iyi yerlere gelmesi için elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. İlçemize kazandırdığımız okuma evleri ve halk kütüphanesi hizmetimizle gençlere sesiz ve serin bir ortamda sınavlara hazırlanma, okul derslerine çalışma imkanı sağlıyoruz. Gençler bizim için değerlidir çünkü gelecekte bu şehri ve ülkeyi onlar imar edecek, kalkındıracaktır. Tüm öğrencilerimize derslerinde ve sınavlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Okuma evlerinden faydalanan gençler de bu hizmeti için Baydilli’ye teşekkür ederek sınavlara hazırlanmalarında okuma evlerinin büyük faydasını gördüklerini dile getirdiler.

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