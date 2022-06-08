Taziye evi önünde silahlı kavga: 1 ölü

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Musab Bin Ümeyir Camisi altındaki taziye evi önünde yaşandı. Daha önce aralarında husumet bulunan akraba iki grup, taziye evine giderken karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan Mehmet A. hayatını kaybetti. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirtilen 1 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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