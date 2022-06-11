Ceylanpınar doğalgaza kavuşuyor

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun girişimleriyle ilçe doğalgaza kavuşuyor.

15 Temmuz Mahallesinde düzenlenen törenle doğalgaz alt yapı şebeke çalışmalarına start verildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, göreve geldiği ilk günden itibaren ilçe halkının sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyor. Her ayın büyük bir kısmını Ceylanpınar için Ankara’da temaslarını gerçekleştiren Soylu, vatandaşların dört gözle beklediği doğalgaz ve istihdam için de önemli adımlara imza attı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında imzaladığı resmi gazetedeki kararın arından doğalgaz çalışmaları hız kazandı. Ceylanpınar ilçe girişine doğalgaz ana şebeke hattının getirilmesinin ardından kent merkezine ise alt yapı çalışmaları düzenlenen tören ile başladı. Gerçekleştirilen törene Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yanı sıra meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Bugün hayırlı bir hizmetin açılışı için siz değerli hemşerilerimizin huzurunda bulunmaktan şeref duyuyoruz. Birkaç tane yapılmış ve yatırım programına alınmış projelerimiz var. Doğalgazın ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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