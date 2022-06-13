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Şanlıurfa'da 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması

DHA

Şanlıurfa'da 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması


Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da düzenlenen 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması´nda, 12 kategoride düzenlenen yarışmada, 4 bin 397 robot yarıştırıldı. Canlı bağlantıyla katılımcılara seslenen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Amacımız; tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı, yavrularımızı bilimsel gelişmelerle tanıştırmak, inovatif yaklaşımlarla onları sürekli desteklemek" dedi.
Şanlıurfa'da 'Göbeklitepe' teması ve 'Ahican tarihin sıfır noktasında' sloganıyla 12 kategoride gerçekleştirilen 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması, GAP Arena Spor Salonu ve Yerleşkesi'nde başladı. Yarışmaya Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıcı, okul müdürleri ile Türkiye'nin birçok ilinden gelen yarışmacı ve konuklar katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden finale kalan 5 bin 425 öğrenci ve öğretmenin 2 bin 453 robot projesi yer aldı.
'FARKLI ÜLKEDEN AKRANLARIYLA ÜRETTİKLERİNİ PAYLAŞABİLECEKLER' 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katılımcılara Samsun'dan canlı bağlantıyla seslendi. Gençlerin MEB Robot Yarışması'na katılımını çok önemsediğini belirten Özer, "Burada çocuklarımız, gençlerimiz, farklı ülkelerden akranlarıyla birlikte robot ve diğer tasarımlarla ilgili ürettiklerini ve kültürlerini paylaşabilecekler. Buradan ayrıldıkları zaman da mevcut üretimlerini yeniden şekillendirecek şekilde farklı bilgilerle memleketlerine geri dönecekler" dedi.   
Uluslararası robot yarışmasının 'peygamberler şehri' Şanlıurfa'da tarih kokan 'Göbeklitepe' teması ve 'Ahican tarihin sıfır noktasında' sloganıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Özer, bilim ve teknolojide ilerleyen ülkelerin güçlü ülkeler olarak görüldüğünü, bu gücün farkında olan ve sahip olmak isteyen milletlerin de bilim insanlarına ve bilimsel araştırmalara önem verdiğini belirtti.
'AMACIMIZ, ÇOCUKLARIMIZI BİLİMSEL GELİŞMELERLE TANIŞTIRMAK'
Mahmut Özer, bakanlık olarak gençleri güncel bilim ve teknolojik gelişmeleri takip eden, yerli ve milli üretimi destekleyecek şekilde yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Bu doğrultuda bilim ve sanat merkezlerinin, Türkiye'nin tüm illerinde yaygınlaştırıldığını, sayılarının da 355'e çıkarıldığını söyleyen Özer, şunları kaydetti:
"Burada çocuklarımız, gençlerimiz, farklı ülkelerden akranları birlikte robot ve diğer tasarımlarla ilgili ürettiklerini ve kültürlerini paylaşabilecekler. Buradan ayrıldıkları zaman da mevcut üretimlerini yeniden şekillendirecek şekilde farklı bilgilerle memleketlerine geri dönecekler. Amacımız; tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı, yavrularımızı bilimsel gelişmelerle tanıştırmak, inovatif yaklaşımlarla onları sürekli desteklemek. Millî Eğitim Bakanlığı olarak özellikle son zamanlarda fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda devasa adımlar atıyoruz ve bunların sonucunu almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, son 10 yılda fikri mülkiyet bağlamında yaklaşık 3 ürüne tescil almışken 2022 yılının ilk 5 ayında 7 bin 200 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini aldı. Bunlar, bu kültürün eğitim kademelerinde yaygınlaştığı zaman ne kadar kısa sürede sonuçları alabileceğimizi göstermesi anlamında çok manidardır. Bizler inovatif yaklaşımları ve fikri mülkiyeti eğitim kademelerimize ne kadar yaygınlaştırabilirsek Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sıklıkla dile getirdiği gibi TEKNOFEST gençliğini güçlendirebilirsek 21'inci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüzyılı olacaktır."
Konuşmaların ardından robotlar, 12 kategoride düzenlenen etaplarda yarıştırıldı. Yarışma sonunda dereceye girenler ödüllendirilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-06-13 15:43:24

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