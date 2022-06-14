Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da cezaevinden izinli çıkan Mehmet Şahap (38), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İpekyol Mahallesi 2338 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine giren Mehmet Şahap, izinli olarak Şanlıurfa´da bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahap yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Şahap ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahap, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-06-14 01:10:39



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