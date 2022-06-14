Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü

DHA

Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da cezaevinden izinli çıkan Mehmet Şahap (38), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde İpekyol Mahallesi 2338 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine giren Mehmet Şahap, izinli olarak Şanlıurfa´da bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahap yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Şahap ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahap, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-06-14 01:10:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendisini bıçaklayan iki çocuğunu tabanca ile vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kendisini bıçaklayan iki çocuğunu tabanca ile vurdu: ...
Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü
Şanlıurfa'da baba, iki oğluna kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da baba, iki oğluna kurşun yağdırdı: 1 ölü, ...
Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı
YEREL HABERLER Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya ...
Karaköprü'de yeni yeşil alanların yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü'de yeni yeşil alanların yapımı sürüyor
Şanlıurfa'da 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması
Şanlıurfa’da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi başladı 4.0 Zirvesi Şanlıurfa’nın geleceğine şekil verecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi ...
14. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı
YEREL HABERLER 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı
'Urfa 4.0 Zirvesi' başladı
YEREL HABERLER 'Urfa 4.0 Zirvesi' başladı
Yüksek gerilim hattı buğday tarlasını kül etti
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattı buğday tarlasını kül etti
Eyyübiye Belediyespor Süper Lig'de kalmayı başardı
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyespor Süper Lig'de kalmayı başardı
Elektrik üretim tesisinde büyük yangın Çevre illerden çağrılan takviye ekipler yangına müdahale ediyor
YEREL HABERLER Elektrik üretim tesisinde büyük yangın Çevre illerden ...
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Çocuğun sırtındaki kene hastanede çıkartıldı
YEREL HABERLER Çocuğun sırtındaki kene hastanede çıkartıldı
Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.