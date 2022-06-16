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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da dar gelirliler için konut hamlesi

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dar gelirli aileler için 2 bin 500 ucuz konutun yapılacağını açıkladı.

Şanlıurfa’da dar gelirliler için konut hamlesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dar gelirli aileler için 2 bin 500 ucuz konutun yapılacağını açıkladı.
Türkiye genelinde yaşanan konut sıkıntısı ve fiyatlarının yüksek olması Şanlıurfa’daki dar gelirli aileleri de etkisi altına alırken Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptığı basın açıklamasıyla belediye olarak konut hamlesinde bulunduklarını duyurdu.
Şanlıurfa’da görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile Büyükşehir Belediyesi Şeref Salonunda bir araya gelen Beyazgül Şanlıurfa’ya dair önemli mesajlar verdi. Belediye olarak kentte artan konut ihtiyacına karşı Aşık Öğütçü bölgesinde ilk etapta 2 bin 500 konutluk hamlede bulunacaklarının bilgisini veren Beyazgül proje adının da “Şanlıurfa Kuzey Şehir” olduğunu açıkladı.
“2 artı 1 ve 3 artı 1 gibi ucuz konutlar yapacağız”
Konut hamlesinin bir başlangıç olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, projenin meclisten geçtiğini söyledi. Beyazgül, “Şanlıurfa Kuzey Şehir Konut Projesi uzun süredir bürokratlarımızın yaptığı çalışmalar neticesinde meclisimize geldi, meclisimizden geçti. Burada asıl amacımız ilk etapta 2 bin 500 adet konutu Kuzey Şehir dediğimiz Aşık Öğütçü’de yapmaktır. Buradaki tapuların önemli bir kısmı da belediyemiz bünyesine geçmiş oldu. Bu konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla da istişarelerde bulunduk. Yapılacak binalar 6 katlı olacak. Yüzde altmış yeşil alana yer ayrıldı. 120 dönüm de üniversiteye yer ayırdık. Meclisimizden karar çıktıktan sonra uygulamaya geçeceğiz ve halkımızdan talep toplayacağız. Bölgede 2 artı 1 ve 3 artı 1 gibi ucuz konutlar yapacağız. Yer belediyemize ait olduğu için yapım işini de belediyemizin BELTAŞ şirketine havale edeceğiz. Böylelikle bir uydu kent oluşturacağız. Sonuçta bu uydu kent ile ilgili TOKİ ile de görüşmelerimiz devam ediyor. TOKİ de aynı şekilde devam ederse 25 bin konutluk bir şehir olacak. Her hanede yaklaşık 4 bireyin olduğunu varsayarsak 100 bin kişilik bir şehir kurmuş olacağız. Bu projeye Şanlıurfa’nın ihtiyacı vardı. Uzun süredir Şanlıurfalı hemşehrilerimle görüştüğüm zaman konut ihtiyacının çok önemli bir safhaya geldiğini gördük. TOKİ de Şanlıurfa’da Temmuz ayında 2 bin konutun ihalesini yapacak. O konutlar da tamamlanırsa devam eden etaplarla birlikte Şanlıurfa’nın konut ihtiyacını gidermeye çalışacağız” dedi.
Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Beyazgül, “Şanlıurfa Kuzey Şehir Konut Projesinin bir konut hamlesi olduğunu belirterek projenin dar gelirli ailelere yönelik olduğunu söyledi. Asıl amacın vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu ifade eden Beyazgül bu hamle bir başlangıçtır dedi. Beyazgül şehir merkezindeki oto alım satım sitesi ile ilgili bir soru üzerine bölgede yeni bir düzenlemeye gidildiğini aktararak Şanlıurfa’nın turizm potansiyelinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Beyazgül, halk ekmek çalışmasının tamamlandığını belirterek en kısa sürede Şanlıurfalı vatandaşların daha kaliteli ve ucuz ekmeğe ulaşabileceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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