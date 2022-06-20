Karaköprü kırsalında üst yapı çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi kırsal Pınarbaşı Mahallesinde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de üst yapı ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki tüm kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması gerçekleştiriliyor. Kırsal Pınarbaşı Mahallesinde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması gerçekleştirilirken, yapılan yol çalışmasıyla köy içi yollar yaz aylarında tozdan, kışın da çamurdan arındırıldı. Baydilli, kırsalda hiç durmayan bir hizmet ağı oluşturduklarına dikkat çekerek, “86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkemizin hepsine dokunduk ve hizmet götürdük. Tüm mahallelerimizin yollarını yeniledik, şimdi de yolları yağışlar nedeniyle deforme olmuş köylerimizde yolları yeniliyoruz. Karaköprü Belediyesi olarak kırsaldaki vatandaşlarımızın yollarında yağışlı havalarda çamurlaşma, yaz aylarında da tozlanma sıkıntısı yaşamaması için yollarda stabilize malzeme serimi gerçekleştiriyoruz. Biz her zaman ayrım yapmadan merkez ve kırsalımızda vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.

Kırsal Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mahmut Badıllı ise köy içindeki yolların yenilenmesiyle kendilerinin de sıkıntı yaşamayacaklarını ifade ederek hizmetlerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.