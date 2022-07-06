Şanlıurfa'da bayramda toplu taşıma ücretsiz

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince alınan karar doğrultusunda vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha rahat ve huzur içinde geçirmeleri ve ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri amacıyla şehir içi toplu taşıma araçları 912 Temmuz arasında ücretsiz hizmet verecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı. 9 Temmuz Cumartesi bayramın birinci günü başlayacak uygulama, 12 Temmuz Salı günü gününe kadar devam edecek.

Bayramda vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına bayram süresince ücretsiz toplu taşıma hizmetine giden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban kesim alanlarına daha kolay ulaşmaları ve mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmelerini sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.