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Şanlıurfa´da trafikte yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı: 1 gözaltı

DHA

Şanlıurfa´da trafikte yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı: 1 gözaltı


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, yeni doğan bir bebek naklini yapan ambulans şoförü Abdurahman Yandırıcı, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünü sıkıştırdığı iddiasıyla önü kesildi. Motosiklet sürücüsünün tekme ve yumrukla saldırdığı ambulans şoförünün burnu kırıldı.
Olay, öğleden sonra Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni doğan entübe bebek naklini yapan Abdurahman Yandırıcı, yönetimindeki 63 ACF 764 plakalı ambulansla Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Yoğun trafik dolayısıyla güçlükle ilerleyen ambulans önünde gitmekte olan plakası öğrenilmeyen motosikletten korna çalarak yol istedi. Ancak motosiklet sürücüsü yol vermeyince ambulans manevra yaparak motosikleti geçti. Bu sırada motosiklet sürücüsü, kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla ambulansı takip ederek, önünü kesti.
DARBEDİLİP BURNU KIRILDI
Ambulans şoförü Yandırıcı, araçtan inerek motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ambulans şoförünü tekme ve yumrukla darbeden Kenanoğlu, çevredekilerin araya girmesiyle engellendi. Sağlık ekibinin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta bebek, burnu kırılan ambulans şoförü tarafından hastaneye ulaştırıldı. Burnunda 3 kırık olduğu öğrenilen Abdurahman Yandırıcı, acil serviste müdahalesi yapılarak, darp raporu aldı.
Hastaneye gelen motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-07-25 20:17:22

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