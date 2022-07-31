Şanlıurfa’da KPSS'ya geç kalanlar salona alınmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da KPSS'ya geç kalanlar salona alınmadı

İHA

Şanlıurfa’da KPSS'ya geç kalanlar salona alınmadı

Şanlıurfa’da Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) yetişemeyen adaylar, içeri girebilmek için görevlilere dil dökerek ikna etmeye çalıştı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen KPSS'nin genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15’te başladı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da de adaylar, sabah erken saatlerde sınava girecekleri merkezlere akın etti. Sınava saat 10.00’dan sonra gelenler ise alınmadı. Sınava alınmayan adaylar, dakikalarca kapıda bekleyip görevlileri ikna etmeye çalıştı. Sınava giremeyen adaylar umutlarını önümüzdeki yıla bırakırken, dışarıda bekleyen aileler ise dua edip Kur'anı Kerim okudu.
Toplam 120 sorunun yer aldığı sabah oturumunda adaylar 130 dakika boyunca ter dökecek. Öğleden sonra saat 14.45’te ise eğitim bilimleri oturumu gerçekleştirilecek. Toplam 100 dakika sürecek oturumda adaylara 80 soru yöneltilecek. Alan bilgisinin de önümüzdeki hafta yapılacağı sınavların sonuçları ise 2 Eylül tarihinde açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu
Serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi; boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi; boğuldu
Doktora kaldırım taşıyla saldırmaya kalkışınca gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Doktora kaldırım taşıyla saldırmaya kalkışınca ...
Öldü denilen terörist sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Öldü denilen terörist sahte kimlikle yakalandı
Eyyübiye parklarında peyzaj düzenlemesi
YEREL HABERLER Eyyübiye parklarında peyzaj düzenlemesi
Şanlıurfa’da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Yaşadığı belirlenen PKK/YPG'li terörist, yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER Yaşadığı belirlenen PKK/YPG'li terörist, yakalanıp ...
Hilvan'a katı atık aktarım istasyonu
YEREL HABERLER Hilvan'a katı atık aktarım istasyonu
El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı
YEREL HABERLER El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı
Şanlıurfa'da işçi servis minibüsü devrildi: 18 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da işçi servis minibüsü devrildi: 18 yaralı
İşçi servisi yoldan çıkarak ağaca çarptı: 15 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi yoldan çıkarak ağaca çarptı: 15 yaralı
Şanlıurfa'da oto kurtarma aracı alev alev yandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da oto kurtarma aracı alev alev yandı
Açık hava sineması miniklerle buluştu
YEREL HABERLER Açık hava sineması miniklerle buluştu
Ayakkabı fabrikası istihdama katkı sunacak
YEREL HABERLER Ayakkabı fabrikası istihdama katkı sunacak
Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına ...
Beyazgül’den üretim ve istihdam desteği
YEREL HABERLER Beyazgül’den üretim ve istihdam desteği
Haliliye Belediyesinden YKS sınavına girecek öğrencilere destek
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesinden YKS sınavına girecek ...
Baydilli engelli vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Baydilli engelli vatandaşlarla bir araya geldi
Vali Gül ve Fatma Şahin’in Şanlıurfa ziyareti
YEREL HABERLER Vali Gül ve Fatma Şahin’in Şanlıurfa ziyareti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.