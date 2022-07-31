Şanlıurfa'da koyun otlatan Mahmut, sulama kanalına düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da sulama kanalı kenarında koyunları otlatan Mahmut Devizan (14), ayağının kayması sonucu düştüğü kanalda kayboldu. Dalgıç polisler, Devizan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, Şeyh Çoban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arazide koyun otlatan Mahmut Devizan, ayağı kayınca bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Devizan kısa süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve sualtı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında yapılan aramada Mahmut Devizan´a ulaşılamadı. Havanın kararması üzerine ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin sabah saatlerinde arama çalışmasına devam edecekleri öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-07-31 20:24:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.