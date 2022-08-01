Haliliye'de üniversite hazırlık yaz kursları devam ediyor

Haliliye Belediyesi tarafından 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan gençler için açılan üniversite hazırlık yaz kursları ders anlatımı ve soru çözüm programlarıyla devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençlere candan destek söylemiyle kültür ve sosyal işler müdürlüğünün yeni dönemde açtığı üniversite hazırlık kursu, Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde başladı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla devam eden kursta, hafta içi dört gün dersler anlatılırken, bir günde soru çözümleri yapılıyor. Kendilerine sunulan imkanlardan memnun olduklarını ifade eden öğrenciler, Canpolat’a teşekkür etti.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğünden açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezindeki kütüphane ve çalışma salonlarından da öğrencilerin yararlanabileceği kaydedildi.

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