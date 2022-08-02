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Sıcaktan bunalanlar hobi bahçeleri ve belediye havuzlarına koştu

İHA

Termometrelerin 40 derece sıcaklığın üzerinde gösterdiği Şanlıurfa'da vatandaşlar belediyenin yüzme havuzlarına akın ederken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan hobi evleri de 65 yaş üstü vatandaşların yeni adresi oluyor.

Sıcaktan bunalanlar hobi bahçeleri ve belediye havuzlarına koştu

Termometrelerin 40 derece sıcaklığın üzerinde gösterdiği Şanlıurfa'da vatandaşlar belediyenin yüzme havuzlarına akın ederken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan hobi evleri de 65 yaş üstü vatandaşların yeni adresi oluyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kendi elleriyle diktiği bahçenin ilk sebzelerini inceleyerek, vatandaşlar adına ekilen fidelerin gelişimini gözlemledi. Baharda ekilen fidelerin meyve, sebze vermeye başlamasıyla birlikte canlanan bahçeler, çeşitli türden çiçekler başta olmak üzere, domates, biber, patlıcan, soğan, karpuz gibi organik ürünlerle yeniden renklendi. Ağırlıklı olarak tatil günlerinde bahçelerine giden vatandaşlar bir tarafından yorgunluk atarken, diğer yandan da yiyeceği bitkileri yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şehrin göbeğinde 20 dönümlük alanda köy hayatı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan hobi bahçeleri, şehir merkezinde köy hayatı yaşamak isteyen vatandaşlar tarafından hem hafta içi hem de hafta sonları büyük ilgi görüyor. Toplam 20 dönümlük alanda kurulu bahçeler, kura çekimi ile yeni sahiplerine teslim edildi. 2 yıl süresince kullanılacak hobi bahçeleri için şehit ve gazi yakınlarından herhangi bir aidat talep edilmiyor.
Kürek, kazma ve çapalarla bahçelerini kazıp meyve ve sebze yetiştiren emekliler, şehit yakınları, gazi yakınları ve engelsiz bireyler hafta sonlarında yanlarına gelen torunları ve yakınları ile mangal keyfi de yapıyor.

"Vatandaşlarımızın bir dönüm yerim olsun özlemini yerine getirdik"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül her fırsatta hobi bahçelerine giderek bahçelerin kura sonucu belirlenen yeni sahipleriyle bir araya geliyor. Burada onlarla sohbet edip herhangi bir eksikleri olup olmadığını soran Beyazgül, ”Şanlıurfa’nın sıcaklığı bugün 47 derece, hem şehrin sıcağından bunalan insanlar için burası çok güzel bir yer hem de hayatımda kendime ait bir yerim olsun, bir dönümlük yerim olsun diyen vatandaşlarımızın kendi sebzesini yetiştirebilecekleri güzel bir alan oluşturduk. Burada aynı zamanda çok güzel komşuluklar da ortaya çıkacak. Dostluklar ve arkadaşlıklar oluşacak. Yaşlı insanlarımızın hayatlarına farklı bir bakış açısı, yeni bir umut ve güzellik kattık. Vatandaşlarımız çok mutlu sabah buraya gelerek kahvaltısını yapıyor. Eşiyle, torunlarıyla vakit geçiriyor. Herkes hobi bahçesinde toplanıyor ve ayrı bir güzellik oluyor” dedi.

"Şanlıurfa’nın sıcağından kaçıp hobi bahçelerine geliyoruz"
Şanlıurfa’nın sıcağında, kent merkezinde köy hayatını yaşamalarına vesile olan hobi bahçelerinin yeni sakinleri kendilerine sundukları imkanlardan ötürü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek dört duvar arasından ve sıcaktan kaçarak hobi bahçelerine geldiklerini aktardılar.

Beyazgül mangal talebine kayıtsız kalmadı
Başkan Beyazgül, vatandaşların mangal talebine de kayıtsız kalmayarak mangal yapabilmeleri için gerekli hazırlığın yapıldığını belirterek, vatandaşların en kısa sürede burada aileleriyle, torunlarıyla birlikte kebap yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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