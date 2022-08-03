Sağlık kontrolüne getirilen cinayet şüphelisi öldürüldü (2)

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YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevki öncesi sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane önünde jandarma aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ölen Mehmet Erberk'in yakınları, hastane önünde toplandı. Güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-08-03 14:21:35



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