İstanbul'da öldürülen Beyza, Şanlıurfa´da toprağa verildi



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- İSTANBUL´da koruma kararı olmasına rağmen evine giren Selim Tekin (28) tarafından ensesinden vurulan ve kaldırıldığı hastanede ölen Beyza Doğan (16) memleketi Şanlıurfa´nın Ceylanpınar ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Bahçelievlerde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, Selim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesine ateş etti. İntihar girişiminde bulunan Tekin ve yaralı Beyza Doğan, hastaneye kaldırıldı. 2 günlük yaşam savaşını kaybeden Beyza Doğan, otopsisinin ardından yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi. Beyza Doğan, ilçe mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-08-09 13:10:45



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