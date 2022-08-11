Şanlıurfa'daki 'tarihi eser' operasyonunda 1 tutuklama



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, jandarma ekiplerinin operasyonunda 550 sikke, 15 obje ile Orta Çağ dönemine ait 'sihir kitabı' ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli de tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satmak istediği bilgisine ulaşılan ve ismi açıklanmayan şüphelinin Birecik ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda; Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke, 15 obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu belirtilen 'sihir kitabı' ele geçirildi. Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alnıan şüpheli ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-08-11 13:14:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.