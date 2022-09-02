Meral Akşener, Şanlıurfa´da



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Şanlıurfa´ya geldi.

Şanlıurfa´da partisinin `Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İl ve İlçe Başkanları´ toplantısına katılmak için kente gelen Akşener, partililer tarafından davul-zurna ve meşale yakılarak karşılandı. Akşener, toplantının yapılacağı otele hareket etti. Akşener´in konvoyunun geçişi sırasında üzerinde İYİ Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığı afişi bulunan 51 BN 414 plakalı otomobil, önündeki plakası öğrenilemeyen başka bir araca çarptı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Toplantı salonu girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle fotoğraf çektiren Akşener, halkın talep ve sıkıntılarını dinledi. Toplantı basına kapalı devam etti.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-09-02 15:29:17



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