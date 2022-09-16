Şanlıurfa´da, kamyonette 4 milyon kaçak makaron ele geçirildi

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, polisin düzenlediği operasyonda, kamyonette gümrük kaçağı 4 milyon 870 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine nakliyat kamyonunu durdurdu. Arama yapılan kamyonetin kasasındaki kutularda, 4 milyon 870 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-09-16 17:46:06



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