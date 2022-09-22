Şanlıurfa´da 18 ayda 14 bin 262 çocuk suça sürüklendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa´da 18 ayda 14 bin 262 çocuk suça sürüklendi

DHA

Şanlıurfa´da 18 ayda 14 bin 262 çocuk suça sürüklendi


ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA Baro Başkanı Velat İzol, mağdur ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin yaptıkları araştırma sonunda hazırladıkları rapora göre, 18 aylık süreçte yaşları 12 ile 16 arasında değişen 14 bin 262 suça sürüklenen çocuk hakkında; hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan işlem yapıldığını söyledi.
Türkiye´nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa´da, Baro Başkanı Mehmet Velat İzol, düzenlediği toplantıda baro tarafından hazırlanan mağdur ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin rapor hazırladıklarını söyledi. Kent merkezi ve ilçelerinde 1 Ocak 2021 ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 18 aylık süreçte yapılan incelemede, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak gibi suçlardan toplam 14 bin 262 çocuğun suça sürüklendiğini belirten Baro Başkanı Velat İzol, "Geleceğimizin mimarları olan bugünün çocuklarına, yeterli ilgi, sevgi, eğitim, koruyucu ve destekleyici tedbir sunmadan sağlıklı bir neslin oluşacağını kabul etmek, işi şansa bırakmaktan başka bir şey değildir. Bizler Şanlıurfa Barosu olarak, ceza adalet sisteminin içinde yer alan mağdur ve suça sürüklenen çocukları esasen mağdur olarak kabul etmekte ve bu çocuklara hukuki destekte bulunmak için meslektaşımızla var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. 1 Ocak 2021 ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 18 aylık dönemde, suça sürüklenen çocuk sayısı 14 bin 262´dir. Bu sayının yüzde 10´nu 12 yaşından küçük çocuklar oluşturmakta iken, yüzde 21´ini 1215 yaş aralığında, yüzde 69´nu ise 15-18 yaş aralığında yer alan çocuklar oluşturmaktadır. Bunlar genellikle hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanın ve bulundurma suçundan kayıt altına alınmış çocuklar oluşturmaktadır" dedi.
988 ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI
Kentteki çocuk istismarı olaylarıyla ilgili verileri de paylaşan İzol, "Şanlıurfa´da 1,5 yılda 107´si 12 yaşından küçük erkek çocuğu olmak üzere, 988 çocuk istismar mağduru oldu. Çocuğun cinsel istismarı suçundan suça sürüklenen çocuk sayısı ise 166. Aynı süreçte reşit olmayanla cinsel ilişki suçu sebebiyle 1061 çocuğun da mağdur olduğunu biliyoruz. Bu çocukların yüzde 93´ü 15-18 yaşları arasında yer alıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa
2022-09-22 14:37:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Tescillenen Şanlıurfa keten köyneği fıstığının dünya pazarına açılması için çalışma yapılacak
YEREL HABERLER Tescillenen Şanlıurfa keten köyneği fıstığının dünya ...
Haliliye Belediyesi'nin 3. sıfır atık marketi hizmete girdi
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesi'nin 3. sıfır atık marketi hizmete ...
LÖSEV Şanlıurfa'da lösemi hastaları ve ailelerine et dağıttı
YEREL HABERLER LÖSEV Şanlıurfa'da lösemi hastaları ve ailelerine et ...
Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Sedat Bucak: Aktif siyaseti bıraktım
YEREL HABERLER Sedat Bucak: Aktif siyaseti bıraktım
Polisin kaçak telefon satan iş yerlerine yaptığı baskında gerginlik yaşandı
YEREL HABERLER Polisin kaçak telefon satan iş yerlerine yaptığı ...
Karahantepe, ünlü belgesel kanalıyla dünyaya tanıtılacak
YEREL HABERLER Karahantepe, ünlü belgesel kanalıyla dünyaya ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da kundaklanan 4 evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kundaklanan 4 evdeki yangın itfaiye ...
Kameradaki motosiklet hırsızlığı şüphelileri aranıyor
YEREL HABERLER Kameradaki motosiklet hırsızlığı şüphelileri aranıyor
Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik ...
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
YEREL HABERLER Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.