Karbel Karaköprüspor - Edirnespor: 2-0

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Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)-STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Sinan Dereci, Mehmet Şenkaya, Erdem Tanış

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Berat Burak, Muhammed Raşit (Dk. 83 Burak Taşdemir), Muhammed Öztürk (Dk. 75 Fevzi), Emirhan, Fatih (Dk. 89 İbrahim), Halil (Dk. 89 Kemal), Emre Fırtına (Dk. 75 Selim), Mücahit, Emre Yıldırım, Fatih

EDİRNESPOR: Serkan Kaan, Sertaç (Dk. 45 Kazım Birkan), Uğur (Dk. 82 Emir Kaan), Ahmet Baykal, Gencay (Dk. 76 Atakan), Erkan Şentürk (Dk. 82 Sergen), Engin, Ali, Ümit Can (Dk. 67 Fırat), Oğuzhan

GOLLER: Dk. 37 Halil, Dk. 90 Burak Taşdemir (Karbel Karaköprüspor)

SARI KARTLAR: Emre Yıldırım, (Karbel Karaköprüspor) Ali (Edirnespor)TFF 3'üncü Lig'in 4´üncü haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında Edirnespor´u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada Halil Yılmaz ve 90'ıncı dakikada Burak Taşdemir kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-09-24 17:03:42



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