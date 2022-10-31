Şanlıurfa´da 2 kardeş eve giderken silahlı saldırıda öldürüldü



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da evlerine gitmekte olan Mustafa Avcı (43) ve kardeşi Cebrail Avcı (30), arkalarından gelen saldırganlar tarafından tabanca ile enselerinden vuruldu. Hastaneye kaldırdılan iki kardeş hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde İpekyol Mahallesi'nde meydana geldi. Cebrail ve Mustafa Avcı isimli kardeşler yürüyerek evlerine giderken, arkalarından gelen kimliği saptanmayan kişi veya kişilerce tabancayla enselerinden vuruldu. Kurşunların isabet ettiği 2 kardeş kanlar içersinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Sokaktan yükselen silah seslerini duyanlar yerde yatan 2 kardeşi görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kardeşler, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, ölen Avcı kardeşlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-10-31 20:57:52



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