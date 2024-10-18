Şanlıurfa Valiliğinden polise silahlı saldırı olayına ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, dün Hacıömer Mahallesi'nde silahlı bir kişinin çevredeki 2 kişiyi tehdit ettiğinin bildirilmesi üzerine polis ekiplerinin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Ekiplerin takibi sırasında ikametine yakın bir sokakta kişinin elinde bulunan tabancayla polis ekibine saldırıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Saldırıda ekip aracının sağ ön lastiği isabet almış, personelimizde herhangi bir yaralanma olmamıştır. Fail ikna edildikten sonra tabancasını yere atması sağlanmış, bu esnada olayın karşı tarafınca darbedilmek istenmesi üzerine şahıslara zor kullanılarak müdahale edilmiş, akabinde silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmış, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."