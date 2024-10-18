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        Haberler Gündem Şanlıurfa Valiliğinden polise silahlı saldırı olayına ilişkin açıklama

        Şanlıurfa Valiliğinden polise silahlı saldırı olayına ilişkin açıklama

        Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesinde polise silahlı saldırıda bulunan zanlının tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 21:12 Güncelleme: 18.10.2024 - 21:12
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        Valilik'ten polise silahlı saldırı olayına ilişkin açıklama
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        Valilikten yapılan açıklamada, dün Hacıömer Mahallesi'nde silahlı bir kişinin çevredeki 2 kişiyi tehdit ettiğinin bildirilmesi üzerine polis ekiplerinin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi.

        Ekiplerin takibi sırasında ikametine yakın bir sokakta kişinin elinde bulunan tabancayla polis ekibine saldırıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Saldırıda ekip aracının sağ ön lastiği isabet almış, personelimizde herhangi bir yaralanma olmamıştır. Fail ikna edildikten sonra tabancasını yere atması sağlanmış, bu esnada olayın karşı tarafınca darbedilmek istenmesi üzerine şahıslara zor kullanılarak müdahale edilmiş, akabinde silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmış, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

        Açıklamada, "Güvenlik güçlerimize mukavemet ve saldırı gibi girişimlerde bulunarak kamu görevinin yerine getirilmesini engelleyen, kolluk görevlisine zarar veren kişilere yasal çerçevede gereken müdahale yapılarak etkisiz hale getirilmekte ve adli mercilere teslim edilmeleri sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Dün, bir ihbar için olay yerine giden polis ekibine ateş eden M.K'nin tabancasından çıkan mermi polis aracına isabet etmiş, ekiplerin ikna ettiği saldırgan gözaltına alınmıştı.

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