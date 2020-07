Şanlıurfa'yı ziyaret edenlere özel

AA

Köklü tarihi, doğal zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Şanlıurfa'da, valilik, belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ tarafından dijital uygulama geliştirildi.Karacadağ Kalkınma Ajansı finansmanıyla gerçekleştirilen mobil arayüze sahip uygulama sayesinde Şanlıurfa'ya ait, gezi rehberi, harita, yeme-içme, konaklama ve şehirdeki gezi rotaları yer alıyor.Halihazırda Türkçe, İngilizce ve Çince olarak kullanılabilen ve farklı dillerin de yüklenebileceği uygulama vasıtasıyla şehirde yapılabilecek her şey aynı çatı altında toplanarak ziyaretçilere büyük bir kolaylık sağlanıyor.- "Fahri hemşehrilik beratı da veriliyor"Kenti ziyaret eden kişilere ücretsiz verilecek pasaport görünümlü rehberde ise uygulamada yer alan, şehrin önde gelen tarihi ve turistlik mekanları ile yöresel lezzetlerinden oluşan 12 görev yer alıyor. Bu görevlerden 10'unu tamamlayanlara ise hazırlanacak "Fahri Hemşehrilik" beratı hediye edilecek.Dileyen ziyaretçiler gezi pasaportlarına Balıklıgöl ve Göbeklitepe'deki noktalarda 2 TL karşılığında fotoğraflarını bastırarak Şanlıurfa hatırası olarak saklama imkanı bulacak.- "Güzel bir hatıra oluyor"Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ Müdürü Mehmet Uncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa yenilikçi bir uygulamayı faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Akıllı zeka ile çalışan uygulama sayesinde yerli ve yabancı turiste şehri ziyaretleri esnasında büyük kolaylık sağladıklarını vurgulayan Uncu, uygulamanın tanıtım çalışmalarında büyük merak uyandırdığını dile getirdi.Uygulama sayesinde her bir ziyaretçiyi fahri turizm elçisi olarak değerlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Uncu, şöyle konuştu:"Artık kentimize gelen yerli ve yabancı turiste bir Şanlıurfa Pasaportu vereceğiz. Cep telefonuyla da entegre olan pasaport sayesinde ziyaretçilerimize 12 temel görev vereceğiz, bunlardan 10'unu göreni artık Urfalı olarak kabul ediyoruz. Bu görevler arasında Göbeklitepe'yi ziyaret etmek, Balıklıgöl'ü görmek, Halfeti'nin havasını teneffüs etmek, Şanlıurfa'nın eşsiz yöresel lezzetlerini tatmak gibi birbirinden keyifli tekliflerimiz var. Normal tanıtım ürünleri, haritalar, görseller ve broşürler genelde kullanım sonrası atılıyor. Ancak kişiselleşen uygulama sayesinde ziyaretçilerimiz bunları güzel bir hatıra olarak saklama imkanı bulacak."- Ziyaretçiler memnunKenti ailesiyle İstanbul'dan gezmeye gelen Cüneyt Ateş ise uygulamayı bir arkadaşı sayesinde öğrendiğini söyledi.Uygulamayı çok başarılı bulduğunu anlatan Ateş, "Her gezilecek yeri haritadan internet sitelerinde bulmak gerçekten zor oluyor. Üstelik karışık ve gereksiz bilgiler de çok fazla olduğundan insanı yoruyor. Bu uygulamayı inceledim; baktım oldukça kullanışlı, gerçekten de çok faydalı, Şanlıurfa'da gezilip görülmesi yapılması gerekenlerin tamamını sürekli kullandığımız cep telefonumuza uygulama aracılığıyla özetlenmiş. Çok memnun kaldık, herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.Ziyaretçilerden Ayşe Çelik ise uygulamanın keyifli ve profesyonelce hazırlandığını gördüğünü belirtti.Uygulamanın dil seçenekleri sayesinde de yabancı turistlerin büyük avantaj sağlayacağını anlatan Çelik, verilen destek hizmetinin adeta ücretsiz profesyonel turizm rehberi niteliğinde olduğunu dile getirdi.