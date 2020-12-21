Şansımı Seveyim oyuncuları kimler? Şansımı Seveyim konusu nedir? Sorusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte komedi türündeki film ile ilgili detaylar...
ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI
Cem Gelinoğlu: Sebahattin
Gökhan Kıraç: İzzet
Zerrin Sümer: Meryem
Ümit Yesin: Sado
Metin Yıldız: Nizam
Zeynep Tuğçe Bayat: Yaprak
Gülsüm Alkan: Sabiha
Mustafa Kırantepe: Durmuş
ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİN KONUSU NEDİR?
Sebahattin (Cem Gelinoğlu),çevresi tarafından şanssız biri oluşuyla tanınır. Bir gün büyüdüğü mahalleye geri dönmeye karar veren Sebahattin, mahalleliyi telaşa sokar. Mahalleye döndükten sonra Yaprak'la (Zeynep Tuğçe Bayat) tanışır ve şansının artık döndüğüne inanır. Ancak bir sorun vardır, Yaprak yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşi çıkar. Yaprak, Sebahattin'i tek bir şekilde kabul eder; o da Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesidir.
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