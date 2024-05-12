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        Haberler Gündem Güncel Şantiyede gıda zehirlenmesi: 1 işçi öldü

        Şantiyede gıda zehirlenmesi: 1 işçi öldü

        Kars'ta baraj şantiyesinde çalışan ve gıdadan zehirlendiği iddia edilen 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:35
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        Şantiyede gıda zehirlenmesi: 1 işçi öldü
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        Kars'ya Arpaçay Barajı'nın tadilatında çalışan 58 yaşındaki Gürbüz K. ve Orhan D'den haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.

        Olay yerine giden ekipler, 2 işçiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Gürbüz K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bilinci kapalı olan Orhan D ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

        Gürbüz K'nin cenazesi, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        İşçilerin, dün akşam balık ve tavuk yediği öğrenildi.

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        #kars
        #gıda zehirlenmesi
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