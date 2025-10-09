Saoirse Ronan 'Beatles' filmi kadrosuna girdi

Dört Oscar adaylığı olan Saoirse Ronan, yönetmen Sam Mendes'in dört bölümlük biyografik Beatles filminde Paul McCartney'in eşi Linda McCartney'i canlandıracak. Filmde Paul McCartney rolünü Paul Mescal'in oynayacağı daha önce açıklanmıştı.

Linda ve Paul McCartney, 1969'da evlendi. Linda McCartney, Paul McCartney ile birlikte Beatles sonrası grubu Wings'te klavyeci ve armoni vokalisti olarak çalıştı. Linda McCartney, 1998'de 56 yaşında kanserden hayatını kaybetti.

Beatles biyografisinde Harrison Dickinson, John Lennon'ı; Joseph Quinn, George Harrison'ı; Barry Keoghan da Ringo Starr'ı canlandıracak. Filmin diğer oyuncu kadrosu ise henüz açıklanmadı.

Sam Mendes, her biri Beatles üyesinin bakış açısından olmak üzere dört ayrı film çekecek. Bu nedenle, Ronan'ın diğer üç filmde ne ölçüde yer alacağı bilinmiyor.

Biyografik film serisi, grubun Liverpool'dan küresel kültürün merkezine doğru, 1970'teki dağılmalarına yol açan yolculuğunu anlatacak. Film, "Her adamın kendine özgü bir hikâyesi var, ama birlikte efsaneler" sloganını hayata geçirecek.

Biyografinin Nisan 2028'de gösterime gireceği bilinse de kesin vizyon planı henüz belli değil.